Украинская полиция поймала расклейщиков пророссийских билбордов

В Киеве полиция задержала рабочих, которые расклеивали на билбордах рекламу со слоганом «Россия – наш главный стратегический партнер».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МВД украинской столицы.

«За билборды задержали трех лиц», – сообщили правоохранители.

К слову, реклама была согласована с муниципалитетом и размещалась на законных основаниях.

Заказчиком размещения является один из киевских бизнесменов в сфере строительства.

Билборды появились 29 января и уже замечены в нескольких районах Киева. В данный момент проводится их срочный демонтаж.

Симферополь, Валентин Карамазов

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