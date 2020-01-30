Украинская полиция поймала расклейщиков пророссийских билбордов

В Киеве полиция задержала рабочих, которые расклеивали на билбордах рекламу со слоганом «Россия – наш главный стратегический партнер».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МВД украинской столицы.
«За билборды задержали трех лиц», – сообщили правоохранители.
К слову, реклама была согласована с муниципалитетом и размещалась на законных основаниях.
Заказчиком размещения является один из киевских бизнесменов в сфере строительства.
Билборды появились 29 января и уже замечены в нескольких районах Киева. В данный момент проводится их срочный демонтаж.
Симферополь, Валентин Карамазов
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