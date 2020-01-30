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Четверг, 30 января 2020, 18:02 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украинская полиция поймала расклейщиков пророссийских билбордов

Фото: nv.ua

В Киеве полиция задержала рабочих, которые расклеивали на билбордах рекламу со слоганом «Россия – наш главный стратегический партнер».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МВД украинской столицы.

«За билборды задержали трех лиц», – сообщили правоохранители.

К слову, реклама была согласована с муниципалитетом и размещалась на законных основаниях.

Заказчиком размещения является один из киевских бизнесменов в сфере строительства.

Билборды появились 29 января и уже замечены в нескольких районах Киева. В данный момент проводится их срочный демонтаж.

Симферополь, Валентин Карамазов

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