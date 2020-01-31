В Крыму разработали 100%-но натуральный майонез

В Крыму разработали майонез, полезный для здоровья: в продукте нет ни одного искусственного ингредиента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основные составляющее традиционны – купаж растительных масел, сухой яичный порошок, гуаровая и ксанантовая камедь в качестве загустителя и вода.

А вот в качестве ароматизаторов и консервантов используются масляные экстракты и гидролаты (дистилляты) розмарина, сельдерея, укропа, базилика и других крымских трав.

«Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья, которое мы измельчаем с добавкой небольшого количества этилового спирта», – цитирует RT доцента кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Елену Ножко.

По словам специалистов, гидролаты пряно-ароматических растений содержат большое количество эфирных масел и биологически активных веществ, что и позволяет им выполнять функцию консервантов и ароматизаторов. В результате продукт получается полностью натуральным, что позволяет использовать его для здорового питания. Кстати, хранить такой майонез можно в течение месяца.

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма выдал заключение о соответствии разработки КФУ требованиям ГОСТ. Ученые уже оформили патент на технологию.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.01.20

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