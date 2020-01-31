На Украине заявили, что скоро Крым утонет

Ученые прочат Крыму судьбу Атлантиды.

С заявлением, претендующим на сенсационность, выступила координатор по вопросам климатической политики украинского Центра экологических инициатив «Экодия» Евгения Засядько.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная причина столь печальных перспектив – глобальное потепление.

«У нас есть Черное и Азовское моря, поэтому для нас проблема повышение температуры очень актуальна. В случае повышения температуры на три градуса, например, уровень моря поднимется на один метр», – сообщила Засядько, отметив, что в этом случае затопит 590 населенных пунктов.

По ее словам, есть вероятность того, что до 2100 года температура может подняться на 5 – 6 градусов. И тогда под воду уйдут целые острова, а также Крым.

В России на проблему смотрят более оптимистично. Так, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что в ближайшие 100 лет Крыму ничего не угрожает. «Теперешняя скорость повышения уровня Мирового океана составляет всего несколько миллиметров в год. Это пока не критично, в том числе, для Крыма, – цитирует Вильфанда РИА «Новости». – Если температура, как и предполагается, поднимется на 1,5-2 градуса до конца века – ничего не произойдет, если на 3 градуса, то увеличится количество опасных природных явлений, но не более того».

Симферополь, Лиана Макоба

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