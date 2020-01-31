В России рассекретили документы о подготовке Крымской конференции 1945 года

Минобороны РФ сняло гриф «секретно» с ряда документов о подготовке Крымской конференции 1945 года. Раскрытые фонды будут представлены 4 января в Ливадийском дворце – в день 75-летия начала Ялтинской конференции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего предполагается продемонстрировать около 200 документ.

Подготовка к встрече лидеров трех держав длилась 2 месяца: оборудование, материалы и продукты везли со всей страны. Чтобы обеспечить встречу на высшем уровне, необходимо было восстановить не только пострадавшую от боевых действий инфраструктуру, но и ландшафт.

Кроме того, военным предстояло обеспечить трехстороннюю правительственную связь, противовоздушную оборону (угроза воздушных налетов рассматривалась как вполне реальная, отмечают «Известия»), защиту от диверсантов и корабельное прикрытие прибрежных районов.

Корабли Черноморского флота привели в идеальный порядок. Моряков проинструктировали, как вести себя с союзниками. Готовили личный состав не зря: на фотографиях, извлеченных из архивов запечатлены не только эпизоды встреч союзных делегаций, но и застолье американцев и англичан с советскими моряками.

Специально для проведения конференции создали целое авиационное объединение – на базе истребительных частей ВВС ЧФ и 126-й авиационной дивизии ПВО была образована Южная группа ВВС, в задачу которой входило прикрытие берега Крыма.

Эти меры не были чрезмерными: в период проведения конференции были получены разведданные об особой активности немецкой агентуры и планах германского командования по уничтожению лидеров союзников.

Немало работы было и у саперов: нужно было разминировать большую территорию. В том числе, кладбище британских военнослужащих, погибших во время Крымской войны, расположенное под Балаклавой. В дни конференции на мемориал отправился британский премьер-министр Уинстон Черчилль – он посетил могилу одного из своих предков.

В рассекреченных документах впервые обнародована информация о том, как прибывали иностранные делегации.

Так, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приземлись с интервалом в пять минут: первым сел самолет Рузвельта.

В открытом доступе появились списки и других пассажиров и членов экипажей самолетов союзников. Из Британской империи в «День Д»( так указано в одном из документов) в Крым прилетели 13 самолетов, на которых находились 87 членов экипажей, 139 пассажиров и 10 тонн груза. Американцы добирались на 10 самолетах, на бортах было 70 членов экипажа и 120 пассажиров.

Напомним, Крымская (Ялтинская) конференция руководителей правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Ее участники заложили основы послевоенного миропорядка. В ходе встречи были достигнуты соглашения о границах государств в Европе и сформулированы принципы международного права, действующие и сегодня. Плюс ко всему, было принято решение о создании ООН.

Москва, Лиана Макоба

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