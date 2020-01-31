В правительстве Крыма забыли, что разрешили вырубить тысячи деревьев и кустарников на дороге к легендарной горе Клементьева

В Крыму разгорается новый скандал: в одной из охраняемых природных территорий уничтожили растительность и плодородный слой. В правительстве РК заявили, что не в курсе, но именно республиканские чиновники выдали разрешение на снос деревьев и кустарников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный крымский блогер Александр Горный взорвал Интернет сообщением: «SOS!!! В Крыму вчера произошла катастрофа мирового масштаба!»: на горе Клементьева, которую называют колыбелью советской авиации, начались работы по строительству автодороги.

Горный утверждает, что никто из чиновников, к которым он обратился с требованием остановить уничтожение уникального природного ландшафта, не смог ему объяснить, что происходит. Не в курсе оказался и глава Крыма Сергей Аксенов, который, по крайней мере, распорядился разрушительные работы приостановить. При этом в минэкологии от происходящего открестились.

По словам блогера, на особо охраняемой природной территории уже снесены «тысячи деревьев и кустарников, уничтожен защитный слой, который формировался столетиями, уничтожены краснокнижные растения и места обитания многочисленных зайцев, лисиц, сов, куропаток».

Уточним: в перечень особо охраняемых природных территорий Крыма (ООПТ) упомянутый объект входит как «Природный парк «Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, гора Клементьева» (840 га)». Документ в 2015 году опубликован на сайте правительства Крыма.

Между тем, все чиновники, которые имеют отношение к строительной отрасли, прекрасно знают, о каком строительстве говорит Горный. Еще в апреле 2018 года Служба автомобильных дорог Крыма провела конкурс на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева». За 9 млн 854 тыс руб проект взялось сделать ООО «Геослайд» из Краснодара.

В ноябре прошлого года, имея готовый проект, та же Служба автомобильных дорог Крыма объявила конкурс на реконструкцию этой автодороги. Победило ООО «Русремстрой» из Казани. Поскольку других желающих не было, то и цену снижать не понадобилось – 197 млн 653 тыс руб.

В техзадании имеется ссылка на ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». Цель работ – «приведение подъездных путей к туристическим объектам, находящимся на территории кластера «Коктебель», к требуемому уровню удобства и безопасности движения». Категория дороги – IV, длина – 6,96 км. На дороге будет две полосы движения, ширина покрытия – 7,0 – 8,4 м.

Строительство предполагается закончить к 20 декабря 2020 года, прослужить дорога должна 12 лет. Техзадание подписал руководитель контрактной службы ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» А.В. Суханов.

В документации есть и экологическая экспертиза, утвержденная приказом №1065 минэкологии РК от 28.06.2019. Увы, среди документов, опубликованных на сайте министерства, именно этот приказ найти не удалось.

Эксперты обещают: на этапе строительства образуется 10 источников выбросов загрязняющих веществ, но до населенных пунктов отрава не долетит. Воздействия на водные объекты и отходов не будет.

Александр Горный больше всего обеспокоен воздействием на почву, растительный покров, которые могут стать необратимыми. Экспертиза успокаивает: «проектом предусмотрено незначительное изменение существующего рельефа…природный слой снимается толщиной 10,0 см». Площадь снимаемого слоя оставит 88 тыс 499 кв м. А «в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо!…»: ну, будет «осыпание на крутых участках выхода коренных грунтов на поверхность» – и что? Сейсмичность же не повысится, следует из заключения экспертов.

Что касается животных, то они, по мнению проектантов, могут погибнуть только на самой дороге, «в ходе миграции». А «краснокнижные, редкие и исчезающие в период изысканий встречены не были».

С растениями – еще проще: по ходу стройки в самой зоне ООПТ «подлежат удалению деревьев – 1 042, кустарников – 3 959 шт». Абрикос, алыча, груша, вяз, ясень и много всего прочего. О такой мелочи, как барбарис, роза и сирень и говорить нечего.

Авторы экспертизы утверждают: министерство экологии и природных ресурсов Крыма выдало разрешение еще и на снос 312 деревьев и 1 549 кустарников вне зоны ООПТ (приказ №67 от 21.02.2019, но его на сайте тоже нет).

Руководитель экспертной комиссии – Шевцова Г.Ф.

О других аспектах будущего кластера «Коктебель» официально давно ничего не сообщалось. Так что гора Клементьева может преподнести еще много сюрпризов.

Симферополь, Ольга Картошина

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