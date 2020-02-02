Эвакуированных из заражённого Китая украинцев отпустили по домам прямо в аэропорту

158 граждан «Незалежной», эвакуированные самолётом обычных украинских авиалиний из Китая, не были направлены на карантин для сбора анализов. Всех отпустили домой, проверив только температуру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со слов украинцев, прибывших в аэропорт «Борисполь» спецрейсом с острова Хайнань, рассказали местные СМИ.

Как говорят прилетевшие, они были немало удивлены тем, что проверявший температуру врач даже не надел маску, хотя все ожидали увидеть медиков в «скафандрах» и заранее готовились к тщательной проверке.

Кроме того, сам рейс ничем не отличался от обычного туристического.

Всего из Китая ожидается два самолёта с 400 украинцами.

Отметим, Россия сформировала авиагруппировку и направляет в Китай для эвакуации своих граждан 5 самолётов Воздушно-космических сил.

Каждый самолёт будет снабжён средствами диагностики и медпрепаратами, а также возьмёт на борт военных медиков и специалистов-вирусологов.

По прибытии в Россию, всех эвакуированных поместят на двухнедельный карантин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.02.20

В ДНР призвали Киев не тешить себя иллюзиями насчёт сговорчивости Донбасса. / Решай с Путиным: Вашингтон отказался отвоёвывать для Зеленского Донбасс. / «Они все такие…» Керченские депутатши случайно запустили в Крыму трансфер власти (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»