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Понедельник, 3 февраля 2020, 03:27 мск

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Крымчане жалуются на МТС: компания изменила тариф без предупреждения

Компания «МТС», отказавшись от отключения ряда опций для туристов, посещающих Крым, изменило условия тарифа для самих крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особый тариф для жители полуострова был установлен в 2014 году. На днях крымчане случайно обнаружили, что цены для них изменились – оповестить их компания забыла или не сочла нужным.

«А предупредить слабо, что остается только 100 минут по России и все? И сколько теперь абонплата? Что, сложно смс прислать???» – возмущаются крымчане в соцсетях.

«На тарифе, где было 15 минут бесплатно, теперь будет так: 1- ая минута 0,95коп., со 2ой по 15 минуты бесплатно, а с 16 мин. 0,95 копеек и это за каждый звонок. Я звонила по бесплатному номеру МТС и мне оператор так об'яснил. С 30 января 2020г.новые тарифы. А Супер МТС 100мин.бесплатно, снимали 2-50, а теперь 3,50 в сутки», – уточняют севастопольцы.

Представители компании «МТС» публично объяснять ситуацию пока не спешат, предлагая каждому абоненту обратиться к оператору лично.

«МТС, а почему вы за 2 недели не предупредили? Все сделали, как вам нравится, но не по закону. Ну, ладно, хоть бы за день сделали сообщения», – отвечают крымчане.

Севастополь, Лиана Макоба

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