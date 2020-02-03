В Симферополе водителей автобусов лишили туалетов

Водителей общественного транспорта в Симферополе лишил элементарных бытовых условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», людям во время работы некуда сходить в туалет. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

«Сегодня в Симферополе с конечной остановки «ул. Селим Герай – ул. Кара Дениз» был эвакуирован биотуалет, предназначенный для водителей маршрутных автобусов. Как объяснили сотрудники компании «Крымбио», компания «Горавтотранс» не платит за обслуживание туалета. Учредителем МУП «Горавтотранс» является администрация Симферополь. Так же забрали туалеты с конечной остановки Акъ – Мечеть и Пневматика. Куда должны водители справлять нужду? Как обычно – на забор? На виду у жителей районов? Обязанность перевозчиков – установка и обслуживание туалетов на конечных остановках. Верните туалеты и установите мусорные урны!»

«Куда водители должны справлять нужду? Видимо, туда же, куда и на конечной остановке Марьино... В кустики, под деревья... Вся остановка загажена. Противно мимо проходить. Сколько писала везде – толку нет...» «Дебилизм начинается: всю зиму стояли, к весне как раз поднимется запах. Сергей Валерьевич, примите меры в конце концов» – обращаются жители крымской столицы к главе РК.

В городском управлении информационной политики администрации Симферополя заявили, что передали информацию начальнику управления транспорта и связи для выяснения обстоятельств.

«Как население месяц не оплатит чего, так сразу тебе и пеня, и отключение без выяснения причин, а город сам, оказывается, не любитель платить по счетам в срок», – комментируют ситуацию крымчане.

Симферополь, Лиана Макоба

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