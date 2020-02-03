Глава Мининформа Крыма ушел в отставку

Руководитель министерства внутренней политики, информации связи Республики Крым Сергей Зырянов ушел в отставку. Свой пост он покинул с сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зырянов возглавил Мининформ Крыма в июне 2018 года после отставки Дмитрия Полонского. До этого он работал первым заместителем министра внутренней политики, информации и связи. Причины отставки Зырянова не уточняются, при этом, по его же словам, он остается «членом команды главы республики Крым и готов взяться за решение новых задач, которые будут поставлены руководством республики».

Отметим, что накануне отставки Зырянов вел переговоры с компанией «МТС», после чего оператор связи заявил, что не будет менять условия обслуживания для туристов. А потом без предупреждения изменил условия тарифа для крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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