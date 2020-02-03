Американцы резко увеличили поставки на Украину российских цыплят

Российские подразделения зарубежных компаний увеличили в пять раз с 2014 года поставки племенных цыплят на Украину.

Особенно отличилась тульская «дочка» американского аграрного гиганта Aviagen.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает news.ru со ссылкой на руководителя проектов консалтинговой компании «НЭО Центр» Екатерину Михалеву.

«Рост связан с увеличением экспорта со стороны российского подразделения американской компании из Тульской области, где расположены площадки, племенной репродуктор. Производитель локализует площадки по всему миру, ближе к потребителю, с чем и связано увеличение поставок молодняка с территории РФ», – заявила Михалева.

Отмечается, что что за последние пять лет российские филиалы зарубежных агрохолдингов неуклонно увеличивали поставки на Украину племенного молодняка кур. Однако резкий всплеск произошёл в 2019 году. В результате по итогам пяти последних лет экспорт российских цыплят на Украину увеличился более, чем в пять раз и составил 43,7 тонны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.02.20

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