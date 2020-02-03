Крым завалит снегом, а потом заморозит

В Крыму ожидаются снег и мороз.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», похолодание на полуостров принесет Южный циклон, который достигнет Крыма в течение суток.
По данным МЧС, 5, 6 и 7 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед. Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное и усилится до 15-20 метров в секунду. При порывах его скорость будет достигать 27 метров в секунду.
8 февраля ожидается резкое понижение температуры: днем столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, ночью – до минус 15.
С понедельника, 10 февраля, синоптики вновь обещают потепление и дожди.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 03.02.20
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