Крым завалит снегом, а потом заморозит

В Крыму ожидаются снег и мороз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», похолодание на полуостров принесет Южный циклон, который достигнет Крыма в течение суток.

По данным МЧС, 5, 6 и 7 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед. Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное и усилится до 15-20 метров в секунду. При порывах его скорость будет достигать 27 метров в секунду.

8 февраля ожидается резкое понижение температуры: днем столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, ночью – до минус 15.

С понедельника, 10 февраля, синоптики вновь обещают потепление и дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.02.20

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