Украинские военнослужащие в Крыму смогут стать ветеранами военной службы РФ

Военные, служившие в Крыму и Севастополе с 1991 по 2014 год смогут получить статус ветеранов военной службы РФ и оформить положенные льготы. Сегодня Госдума во втором чтении приняла соответствующий законопроект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в Крым насчитывается около тысячи человек, служивших в Вооруженных силах Украины на территории полуострова. Поскольку «украинский стаж» им не засчитывался, они не могли претендовать на статус ветерана военной службы России. Новый закон даст им такую возможность.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.02.20

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