Проблемы Крыма начинаются с некомпетентных чиновников – вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, ставший куратором региона, раскритиковал и ход выполнения ФЦП и отношение к делу со стороны местной власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Хуснуллин встретился с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Обсуждались проблемные вопросы реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития в Севастополе: качество проектов и их стоимость, сложности с выбором подрядчиков.

«Мы поставили максимальные обеспечительные меры (банковские гарантии), чтобы не допустить к стройкам аферистов, ответственные строители честно признавались, что за такие «сырые» проекты и по таким расценкам не возьмутся», – объяснил глава Севастополя отсутствие подрядчиков по ряду важных объектов, но не стал заострят внимание на том, почему проекты оказались «сырыми».

⠀Марат Хуснуллин, в свою очередь, считает, что ФЦП реализуется совсем не так, ожидают жители полуострова и правительство России.

«Там главная проблема в том, что изначально допущена ошибка в ценообразовании. В результате реальной конкуренции не было. В таком случае приходят подрядчики либо непрофессиональные, либо те, кто сразу знает, что ничего не построят. Ругают, конечно, как и везде, за все строителей. На самом деле в цепочке виновников они лишь замыкающее звено, – цитирует вице-премьера «Российская газета». – Начинается эта цепочка с некачественно составленного некомпетентным чиновником технического задания, скажем, на дорогу, которая является сложнейшим объектом с инженерными сетями, коммуникациями.

Затем, в соответствии с 44-м законом, выбирается проектировщик, который в жизни ничего не проектировал, но зато дал самую дешевую цену на свой проект. В результате выдал отвратительную документацию… Поэтому ключевая задача, которую я перед собой ставлю, – менять подход к системе госзаказа».

В ближайшее время Хуснуллин планирует провести в Крыму совещание по решению проблемных вопросов ФЦП и реализации национальных проектов в РК и Севастополе.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.02.20

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