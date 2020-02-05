Пока глава Севастополя раскручивается в соцсетях, ветераны города-героя остаются без самого необходимого

Пока глава Севастополя озабочен собственной раскруткой в соцсетях и собирает лайки под фотографией с ветераном, другие участники войны, нуждающиеся в элементарных вещах, остаются без внимания властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», живет в Севастополе фронтовичка Анна Александровна Жарая. В этом году женщина отметит свой столетний юбилей. Но чиновники к ней не заглядывают: навещают одинокую женщину только сиделка и активисты общественной организации «Севастопольские мамы». А в доме у нее нет даже старенького телевизора – фронтовичка, по сути, отрезана от всего мира, так как на улицу не выходит и не может купить себе даже самое необходимое. Например, подгузники, которыми ее обеспечивают общественники. А уж о телевизоре и речи не идет.

«Трудно представить, что в наше время мега-технологий кто-то еще не имеет возможность смотреть голубой экран. Но факт: старый человек, который уже давно не выходит из дома, находился в полной изоляции от мира. Кто из власть имущих, так красиво рассказывающих в телепрограммах о работе с ветеранами, в курсе, насколько запущена жизнь у некоторых наших совершенно одиноких, и, по сути, никому ненужных фронтовиков? Где вы, внимательные чиновники?» – говорит председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Общественники нашли для пожилой женщины подержанный телевизор, но он быстро вышел из строя. Тогда они объявили сбор средств на приличный подарок ветерану. Севастопольцы живо откликнулись на просьбу – необходимая сумма была собрана за несколько дней. У Анны Александровны появился новый телевизор.

«Из практики я знаю, что в нашем городе много отзывчивых людей, – говорит Елена Голубева. – Это обычные труженики, у которых нет дворцов и счетов в швейцарских банках, они не занимают государственных должностей. Но есть большая, щедрая душа и отзывчивое сердце.

Я, как председатель общественной организации хочу поблагодарить всех севастопольцев, кто откликнулся на нашу просьбу. Теперь Анна Александровна имеет возможность видеть мир на телевизионном экране, смотреть любимые фильмы и передачи, в том числе о встречах ветеранов с представителями департаментов и депутатских партий. Но главное – 9 мая она увидит трансляцию Парада Победы. Это подарок не только от «Севастопольских мам», но и всех севастопоьцев, кто сделал пусть небольшой, но столь нужный вклад в доброе дело.

Кто как не ветераны Великой Отечественной войны достойны особенного внимания и участия? Их осталось так мало, все фронтовики уже очень преклонного возраста. Так неужели мы, поколения живущие в мире, подаренном нам нашими дедами и прадедами не способны обеспечить этим людям достойную старость? Еще раз, от всего сердца благодарю неравнодушных людей!

А властям города должно быть стыдно, за то, что не ведают, что в нашем городе есть такие фронтовики, как Анна Александровна, нуждающиеся в самых необходимых для их одинокой старости вещах. Этим фронтовикам нужны не пиар-акции, а необходима реальная помощь, фронтовикам нужна поддержка, которую они, возможно, и дождутся, если о чаяниях ветеранов узнают общественники. Ведь властям некогда уделять внимания всем участникам Великой Отечественной войны. Иначе не останется времени для красивых фото и видеоотчетов на экранах телевизоров и в Инстаграмм...»

Севастополь, Анна Карпенко

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