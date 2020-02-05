Воспитанников севастопольского Дворца пионеров кормят тараканами (ФОТО)

В буфете севастопольского Дворца пионеров подают блюда с тараканами. Фотографии выложила в соцсетях руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», во дворце занимается около 3,5 тысяч детей. Буфет также обслуживает педагогов и родителей.
Общественники намерены подать жалобу в Роспотребнадзор.
А севастопольцы отмечают, что в городе вообще наблюдается нашествие тараканов: «Мы живем в десяти этажном доме, когда в каждую квартиру поползли тараканы (чего никогда не было), мы вызвали за деньги службу, и они рассказали, что это происходит везде, так как ничего не обрабатывают, кроме больниц, – рассказывают горожане. – Но я и с этим не согласна: видела, как в детском отделении ползают по стенам».
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 05.02.20
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