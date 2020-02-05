Крымские чиновники решили потягаться с Провансом: в условиях дефицита воды даже для питья предлагается в промышленных масштабах сеять масличные культуры, например, лаванду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Прованс считается лавандовым департаментом Франции: сотни квадратных километров фантастических инопланетных ландшафтов привлекают миллионы туристов и дают солидный доход – как от тех же туристов, так и от продажи лавандового масла, гидролата и просто сырья.

Разбить лавандовые плантации предлагают и в Крыму, тем более, что культура не требует большого полива.

«Отрасль очень перспективна, можно использоваться те земли, которые под другие культуры уже не подойдут, – говорит начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства РК Наталья Шереметьева. – Использовать земли Белогорского района, бахчисарайские склоны. Если с двух сторон от трассы «Таврида» посеять лаванду, это будет иметь и туристическую привлекательность».

Что же касается других культур, то поливать их предлагается очищенными сточными водами.

Исследования, проведенные крымскими учеными в 2017 году, показали, что вода, прошедшая обработку на очистных сооружениях не влияет на санитарно-гигиеническое состояние почвы.

Ежегодный объем стоков в РК превышает 150 млн кубометров. Сейчас большая их часть сбрасывается в море, а можно использовать для полива кормовых и технических культуры.

Правда, стоки должны быть очищены в соответствии с нормативами. Пока же в удовлетворительном состоянии находятся не более 30% очистных сооружений Крыма.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 05.02.20

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