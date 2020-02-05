В Севастополе раскопали древнюю надгробную плиту в два раза старше Херсонеса

В Севастополе на Мекензевых горах раскопали древнюю надгробную плиту. Находка оказалась старше Херсонеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надгробие высотой более 100 см и шириной около 70 см относится к антропоморфным, то есть напоминает очертаниями тело человека. По предварительным оценкам плите около пяти тысяч лет – до появления тавров оставалось еще не менее 2 тысяч лет.

Ученые предполагают, что плиту установили представители раннего этапа ямной культурно-исторической общности.

Напомним, общность археологических культур раннего бронзового века формировалась после середины IV тысячелетия до н.э. и существовала до конца первой половины III тысячелетия. Памятники ямной общности занимают обширную территорию от Южного Приуралья на востоке до Молдавии, Северных Балкан и вплоть до Среднего Подунавья на западе; по широте от Предкавказья на юге до Среднего Поволжья на севере.

Первые ямные памятники были открыты на Среднем Донце.

Название данной культурной общности произошло от характерного способа захоронения ‒ в прямоугольных или овальных ямах под курганами. Сами курганы обычно представляют собой сложные архитектурные сооружения размерами от 1,5 до 7 м. По основанию насыпи они часто опоясаны круговыми рвами, иногда могут встречаться кольца из каменных плит, уложенных плашмя или поставленных вертикально.

Найденная на Мекензевых горах плита изъята из исторического контекста – погребение было разграблено пару лет назад, поэтому понять, как и где он был установлен, сейчас невозможно.

Напомним, ранее в одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве обнаружили арсенал средневековых воинов: фрагменты доспехов и оружия. Найдено несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода, а так же каменные и кованые железные ядра для бомбард – первых артиллерийских орудий.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.02.20

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