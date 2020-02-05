Украинское ракетное предприятие «Южмаш» признало факт сотрудничества с Россией

Украинское предприятие «Южмаш», выпускающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что алюминий для их изготовления приобретает в России. Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудничество с Россией на заводе объяснили безысходностью: нужный металл есть только у русских.

«Специфика производства ракетно-космической техники связана с высокими требованиями к качеству и надежности продукции. Жесткость этих требований требует проведения кропотливой работы по изучению свойств материалов, используемых в производстве. При этом конечная продукция чувствительна к колебаниям свойств сырья и материалов различного происхождения, несмотря на их полное соответствие действующим международным и национальным стандартам. Во многих случаях происхождение материала непосредственно указывается в конструкторской и рабочей документации и не может быть изменено производителем самостоятельно. Именно такая ситуация имеет место в случае закупки, о которой идет речь», – говорится в заявлении.

На «Южмаше» подчеркивают, что покупать металл у России, несмотря на санкции, законно: «Следует отметить, что международная и украинская политики санкций не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. В частности, именно такая формулировка использована в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27.08.2014 «О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики», введенном в действие указом Президента Украины № 691».

15 января «Южмаш» подписал с российским ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» соглашение о поставках металла на 109,5 млн рублей.

Киев, Платон Ефимчук

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