В Севастополе «уплыли» 57 млн рублей, выделенных на повышение уровня водообеспеченности

Проблемы с водой, вызванные засушливыми осенью и зимой, обозначились не только в Симферополе. Нельзя сказать, что местные власти такую ситуацию не предвидели и к ней не готовились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году городское правительство заказало технико-экономическое обоснование повышения уровня водообеспеченности Севастополя, пообещав заплатить за это 57 млн рублей. И чиновники свое обещание выполнили:

«Подрядчик деньги получил сполна, – пишет telegram-канал «Приключения губернатора». – Сначала аванс – 17 млн. А 1 июля 2019 года, перед отставкой Овсянникова, – еще 40 млн под расчет. Причем часть этих денег – порядка 20% – только за защиту результатов предпроектной работы перед рабочей группой. Это, наверное, самое дорогое выступление эксперта в истории города.

С тех пор прошло полгода. За что бюджет отдал 57 млн, возможно ли реализовать эти меры и будут ли они реализованы – неизвестно. Известно, что Путин в январе задавал примерно те же вопросы, интересуясь решением проблем водообеспеченности. Ну и врио недавно поручил правительству снова собрать экспертов и готовить меры на случай дефицита воды.

А вот, чтобы депутаты задавали вопросы о результаты этого ТЭО, не припомню.

Так что же подрядчик разработал и защитил за 57 млн из бюджета? Не пора ли публичить эти исследования и обсуждать с парламентом, что из предложенных проектов действительно можно реализовать?

Пока правительство хранит это в тайне, у города есть только одна надежная и действенная мера – ежегодная мольба местного Водяного. Пока работает».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 06.02.20

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