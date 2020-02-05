Евросоюз ужесточил процедуру присоединения новых стран

Европейская комиссия сохранила критерии, которым должны следовать страны, претендующие на членство в Евросоюзе, однако значительно усложнила процедуру для их выполнения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в опубликованных сегодня Еврокомиссией предложениях по расширению ЕС.

Отныне все 35 тем переговоров по членству разбиваются на шесть групп. В случае невыполнения страной-претендентом одной из норм или отступления от согласованных реформ в любой из шести групп на любой стадии процесса, то для такой страны всё начинается сначала, а не приостанавливается, как раньше, и ей вновь придётся заново проходить уже закрытые темы.

Вместе с тем, в Еврокомиссии пообещали, что страны, которые неукоснительно и вовремя будут выполнять пункты переговоров по всем темам во всех группах, – для них процесс вступления может оказаться даже короче.

Отметим, что на Украине эта новость вызвала уныние, так как страна пока не соответствует подавляющему большинству критериев, не говоря уже о том, чтобы попытаться без сбоев пройти сложнейшую процедуру по вступлению.

Симферополь, Валентин Карамазов

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