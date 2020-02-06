Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму превысила эпидпорог

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике Крым превысила эпидемический порог.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, на предыдущей неделе показатель заболеваемости в Крыму составил 42,9 на каждые 10 тысяч населения.

Пришлось приостановить учебный процесс в 30 школах: на карантин закрыли 59 классов.

В Севастополе показатель заболеваемости – 43,6, эпидпорог в городе пока не достигнут.

Медики рекомендуют крымчанам в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций использовать в качестве профилактического средства одноразовой медицинской маски. Менять их нужно каждые 2 – 3 часа.

Симферополь, Лиана Макоба

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