В Крыму начали торговать «вакциной» от коронавируса

В Феодосии наладили торговлю лже-вакциной от коронавируса. Информация об этом появилась в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мошенники размешали объявления в Интернете, утверждая, что препарат разработан лучшими британскими специалистами. Способ продажи объясняли тем, что официально – в аптеках – торговать вакциной запретили власти, опасаясь возникновения паники.

Для стимуляции спроса использовался традиционный прием «осталось очень мало». Несмотря на столь очевидное «впаривание» препарата и то, что за одну дозу просили 7 тысяч рублей, нашлось около 100 желающих приобрести несуществующее лекарство. А дальше включалась известная схема: аферисты получали деньги и исчезали.

«Если кто-то додумался купить вакцину через Интернет за 7 тысяч рублей, то это не аферисты виноваты, а, так сказать, естественный отбор», – комментируют крымчане.

Отметим, что британские ученые, действительно, заявили о разработке вакцины от коронавируса, но препарат носит статус экспериментального и не тестировался еще даже на животных – испытания планируется начать на следующей неделе. И если они пройдут успешно, препарат начнут использовать для людей не раньше лета. И, разумеется, применять и продавать его будут официально.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 06.02.20

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