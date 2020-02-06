Ранних персиков не ждите: грядущий мороз негативно отразится на крымском урожае (ФОТО)

Грядущее серьезное похолодание в Крыму может повредить будущему урожаю ранних персиков и абрикосов.

Как рассказала РИА «Новый День» агроном отдела дендрологии и парковедения, цветоводства и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада Ольга Гончарова, мороз опасен для тех деревьев, которые уже зацвели.

«На ранних сортах будет минимальный урожай», – прогнозирует специалист.

Для «спящих» растений, которых большинство, февральское понижение пройдет незаметно.

«Все-таки многолетние растения чувствуют, что еще не весна, еще зима. Миндаль пока не цветет. Январский морозец придавил почку, и она не распускается», – говорит дендролог.

Зато цветы цветут вовсю

А вот абрикос Муме в Никитском ботсаду, похоже, перепутал сезоны – многочисленные цветы, как розовое облако, окружают деревце.

«Он у нас с декабря цветет. Когда в январе было -2°С лепестки, как ожогом, прихватило по краям. Но он пережил. Наступила оттепель, и цветение началось с новой силой», – рассказывает специалист.

Вместе со стойким абрикосом в Никитском ботсаду «проснулись» нарциссы, крокусы, петунии, алиссумы и даже ирисы-касатики.

«Очень много кустарников, которые должны цвести в мае, июне-июле. Все из-за аномально теплой зимы», – добавила Гончарова.

Однако пышное цветение может прервать циклон, который несет с собой снегопады и морозы. Сильные дожди, переходящие в мокрый снег, прольются на полуострове уже 6 февраля. Ожидается сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер с порывами до 25-27 м/с. В ночь на субботу крымские синоптики прогнозируют похолодание до -10…-15°С.

Дендролог надеется, что от серьезного минуса Никитский сад и ЮБК спасут горы и море, а с небольшими заморозками растения справятся.

«На ЮБК это бывает ( похолодание ниже минус10°С – прим. «НД») раз в 20 лет. Было у нас уже и -12°С и -18°С. Но это обычно кратковременное явление. Кора на лаврах может лопнуть, листья прихватить. Большинство теплолюбивых растений мы на зиму укрываем, им ничего не грозит. Но я не ожидаю, что в этом году будут такие серьезные морозы. Нас горы защищают, море на себя стягивает. А небольшие морозы даже пальмы выдерживают», – рассказала Гончарова.

По ее мнению, «самое главное, чтобы не было заморозков в апреле, мае, когда начнется массовое цветение плодовых деревьев».

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