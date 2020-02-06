Крымские чиновники решают проблемы, заказывая молебны

В храмах Симферопольской и Крымской епархии организуют молебны о ниспослании дождя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проводить молебны распорядился архиерей, но инициатива принадлежит не ему , а чиновникам. И, как оказалось, такая практика не нова, отмечает «Интерфакс»: чиновники нередко обращаются в епархию с просьбой помолиться о чем-нибудь, и им идут навстречу.

На этот раз молебны о ниспослании влаги заказал «кто-то из администрации Симферополя».

Отмети, вчера было заявлено, что в Крыму сложилась критическая ситуация с запасами воды: в Симферополе даже собирались ввести режим жесткой экономии. НО на полуострове пошли дожди, и режим отменили, не успев ввести.

Как утверждают в епархии, молиться о дожде они начали еще на прошлой неделе. Осадки, начавшиеся вчера, будут идти еще в течение пары дней.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.02.20

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