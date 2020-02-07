Крымчане вынуждены водить детей в разваливающиеся детские сады (ФОТО)

Пока крымские власти, как мантру, озвучивают планы по строительству новых дошкольных учреждений, юные крымчане, живущие на селе, рискуют отказаться под завалами детских садов, разваливающихся буквально на глазах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители села Виноградное Ленинского района выложили в соцсети фотографии здания, в которое ежедневно вынуждены водить своих малышей – по всему торцу идет глубокая трещина, потолок обваливается и само здание выглядит так, словно вот-вот развалится, зато у него новая входная дверь.

Фото группы «Плохие новости Крым | Симферополь | Севастополь ДТП (Vk)

«Помогите пожалуйста детскому садику в Республике Крым, Ленинский район, село Виноградное! – пишут родители. – Мало того, что наши дети в нем мерзнут и постоянно болеют, так он даже не признан аварийным».

В детском саду всего одна группа, в которую ходят дети 3 – 7 лет.

Фото группы «Плохие новости Крым | Симферополь | Севастополь ДТП (Vk)

«А вы повели бы в этот детский сад своих деток?» – спрашивают крымчане чиновников.

Фото группы «Плохие новости Крым | Симферополь | Севастополь ДТП (Vk)

«Это на фото и дверь новая, и садик ещё плюс-минус, – поясняют родители. – Это те фото, которые нам разрешили сделать. А по факту наш садик без срочного капитального ремонта скоро сложится на наших детей».

«У нас в городе такой сад стоит, и хрен кто его прикрыл, а вы в селе хотите…», – обрисовала общую ситуацию в республике жительница крымской столицы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.02.20

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