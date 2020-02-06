Не та тональность: украинцы не воспринимают мелодрамы на «певучей мове»

Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому украинский телеканал «1+1» снял семь сериалов в мелодраматическом жанре только в русскоязычной версии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила продюсер телеканала Алёна Еремеева.

По её словам, телезрителям «Незалежной» тяжело воспринимать на слух диалоги персонажей мелодрам на украинском языке.

Другое дело – весёлые комедии: тут проблем с восприятием мовы нет.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто… По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии», – отметила Еремеева.

Другая проблема – актёры: им тоже тяжело воплощать замысел режиссёра оперируя украинским языком. Как следствие, производство сериала на государственном языке требует дополнительных расходов.

Ещё одна причина в том, что производитель нацелен на коммерческое продвижение сериалов в странах СНГ, где вовсе отсутствует украиноязычная аудитория, за исключением малочисленных диаспор.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.02.20

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