Чудеса маркетинга: в Киеве частный стоматолог отказалась обслуживать русскоязычных клиентов

Киевский стоматолог Ирина Козак-Кедич объявила, что отныне будет обслуживать только говорящих на «государственном языке» пациентов, а кто недоволен, пусть идёт к другому стоматологу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом зубной врач написала на своей странице в Фейсбуке.

«Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю «языка» (русского языка – прим. «НД»). Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога» – пишет Козак-Кедич.

Публикация собрала 9 тысяч комментариев и три тысячи перепостов.

Украинские националисты дружно поддержали инициативу стоматолога.

Однако трезвомыслящие комментаторы, кроме того, что осудили «пещерный национализм» патриотки, ещё и немало удивились такому странному маркетинговому ходу врача, оказывающего платные услуги.

«Я в совершенстве владею украинским языком, но к вам уж точно не пойду... Мало ли чего», – написал один из пользователей.

Отметим, что недавно принятый на украине дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» предписывает работникам всех сфер деятельности использовать на работе исключительно украинский язык. Однако к пользователям услуг, тем более – медицинских, подобная мера не применяется.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.02.20

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