В Крым пришли морозы: 8, 9 и 10 февраля ночью и утром на южном берегу Крыма ожидается понижение температуры воздуха до минус 8 – минус 10 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МЧС не исключает в эти дни аварий на объектах энерго-тепло-водоснабжения; возможны обрывы контактных сетей городского электротранспорта и железнодорожного транспорта, увеличение ДТП; возможным обморожением людей и животных.

В Севастополе уже развернули пять временных пунктов обогрева. Палатки оснащены всем необходимым оборудованием, тепловыми пушками и принадлежностями для оказания первой медицинской помощи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.02.20

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