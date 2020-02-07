Крымские автостанции продолжают работать «мимо кассы» – это подтвердили проверки, проведенные специалистами ГУП «Крымавтотранс».

Как уже сообщал «Новый День», активную борьбу с нелегальными пассажирскими перевозками крымские власти объявили еще в июне прошлого года. «К сожалению, у нас половина этой сферы находится в тени, и власти Крыма не понимают реальных доходов от данного направления, поскольку все подсчеты не соответствуют действительности», – констатировал тогда глава Крыма Сергей Аксенов.

С тех пор уволили начальников нескольких автостанций, пытались даже отправить в отставку начальника ялтинской ГИБДД (не удалось) и постоянно отчитывались о «сплошных рейдах», но ситуация изменилась незначительно. Это показали рейды, проведенные в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Феодосии и Джанкое.

«В дни проведения проверок вырос собственный доход предприятия на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, – сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтотранс». – Кроме того, в период мероприятий зафиксирован рост выручки, полученной при использовании контролерами-кондукторами переносных кассовых аппаратов. Эти показатели увеличились в два раза на автостанциях Симферополя «Восточной» и «Западной», а также на автостанции «Джанкой», – говорится в сообщении.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.02.20

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