Вице-премьер России Марат Хуснуллин планирует на следующей неделе посетить Крым

Вице-премьер России Марат Хуснуллин планирует посетить Крым на следующей неделе. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«После селекторного совещания отдельно пообщались с Маратом Шакирзяновичем. Договорились, что на следующей неделе вице-премьер прибудет в Крым для проведения рабочего совещания по вопросам развития республики», – написал глава Крыма в Facebook.

Как уже сообщал «Новый День», Марат Хуснуллин курирует Крым после отставки с поста вице-премьера Дмитрия Козака, ушедшего в администрацию президента. У него уже состоялась личная встреча с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Официальной встречи с главой Крыма пока не было.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.02.20

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