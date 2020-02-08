На Украине требуют от Москвы возместить ущерб за построенное Хрущёвым Каховское водохранилище

Российская Федерация, как наследница СССР, обязана выплатить денежную компенсацию Украине за нанесённый ущерб пахотным землям в результате строительства Каховского водохранилища в 1956 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «UA: Крим» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв.

По словам эксперта, Каховское водохранилище строилось исключительно для обеспечения водой Крымского полуострова по Северо-Крымскому каналу. Таким образом, настаивает он, «оккупировавшая» полуостров Россия должна нести все издержки, связанные с хрущёвскими авантюрами.

«Если «слуги народа» (партия Зеленского) уже начали продавать (закон о продаже сельскохозяйственной земли – прим. «НД»), то я хотел бы предложить им другую тему. Во время строительства Каховского водохранилища, этого моря, которое и обеспечивает водой оккупированный Крым, было затоплено более пятисот тысяч сельскохозяйственных земель, которые находятся на территории материковой Украины.

И тут возникает вопрос – если уж вы ставите вопрос ребром, то ставьте и вопрос компенсации РФ, соответственно, потерь сельскохозяйственных земель.

Тем более, если вы заявляете, что передача Украине Крыма была большой ошибкой со стороны Хрущёва, то мы должны настаивать, что и строительство этого канала, и затопление исконных украинских земель было не меньшей ошибкой, и мы, соответственно, требуем денежной компенсации.

Согласитесь, пятьсот тысяч гектар сельскохозяйственных земель – это не земли Крыма, это угодья, на которых народ Украины должен был выращивать определённые сельскохозяйственные культуры», – цитирует военного эксперта «ПолитНавигатор».

Отметим, что площадь Каховского водохранилища составляет не 500, а 215,5 тысяч гектаров. Оно создавалось Советским Союзом с целью водоснабжения всего Юга Украины.

Из водохранилища подаётся вода в Северо-Крымский, Каховский канал, канал Днепр – Кривой Рог, Верхнерогачинский канал, а также в системы водоснабжения рудников, предприятий, городов и посёлков Никополь-марганцевского промышленного комплекса и города Днепрорудного (Васильевского района Запорожской области).

Кроме того, за счёт водохранилища функционируют оросительные системы прибрежных районов трёх украинских областей.

Во время строительства было затоплено 2,8 тыс. га пашни, 36 тыс. га выгонов и сенокосов.

Напомним в 2014 году Киев перекрыл Северо-Крымский канал, в результате чего оказался нарушен весь водный и сельскохозяйственный баланс в Херсонской области Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.02.20

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