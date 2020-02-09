Крымчанка жестоко убила 7-летнего сына

Крымчанка убила 7-летнего сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, поздним вечером 8 февраля в салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского в Симферополе, обнаружили тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди. Рядом с машиной без сознания находилась женщина, как позже установит следствие – мать ребенка.

Как оказалось, утром в субботу 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым он жил после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Когда же, ближе к вечеру, женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу. Вечером ее в бессознательном состоянии обнаружили у машины прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время женщина находится в больнице.

В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью и орудие убийства.

В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены все необходимые экспертизы, проводятся иные действия для установления полноты картины совершенного преступления против ребенка.

«Следствием будет дана правовая оценка обстановке в семье, воспитательному процессу, устанавливается взаимодействие семьи с соответствующими государственными и контролирующими службами, ответственными за обеспечение безопасности ребенка», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.02.20

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