В Крым вернется тепло

В Крым возвращается тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще сегодня днем в отдельных районах полуострова сохранятся минусовые температуры. Но уже во вторник теплый фронт, движущийся из Атлантики, вытеснит холодный арктический воздух. Потеплеет до +8. Пойдут дожди, иногда с мокрым снегом.

Ночью столбики термометров могут пересекать нулевую отметку, но не опустятся ниже -3.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.02.20

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