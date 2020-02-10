Участника оффшорных схем СРЗ «Южный Севастополь» признали банкротом

Судоремонтный завод «Южный Севастополь» признан банкротом, соответствующее решение принял Арбитражный суд Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая сумма долгов предприятия достигла 1,6 млрд рублей при балансовой стоимости имущества иене 75 тыс рублей (по бухгалтерским данным на 1 января 2018). На предприятии введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев.

Отметим, что основным кредитором «Южного Севастополя» является «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), созданная 20 марта 2009 года «для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке». 50% плюс 1 акция владело правительство РФ, которое передало в уставный капитал компании пакеты акций 30 предприятий. Реально компаний управляли Зиявудин и Магомед Магомедовы (оба сейчас находятся под следствием).

В июне 2011 года и в феврале 2013 года ОЗК заключила с компаниями Newbay Investments L.P., Baltron AG, Tauris SA и Conres Shipping AG ряд контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции. В счет поставки по контрактам ОЗК перечислила компаниям (продавцам) 18,3 млн долларов. Деньги перечислялись через «Южный Севастополь»: 20 апреля 2014 года ОЗК, ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» и торговое ООО «Адмата» заключили договор поручительства, согласно которому ответчики (поручители) приняли на себя обязательства отвечать перед ОЗК за исполнение контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции.

Продукция поставлена не была.

По сути, из судоремонтного завода «Южный Севастополь» сделали прокладку, через которую выводили деньги в оффшоры.

При этом главным кредитором самой ОЗК является банк ВТБ, который владеет и пакетом акций компании, ранее принадлежавшим Магомедовым. Эксперты полагают, что банк может получить и «Южный Севастополь».

Правда, пока не совсем понятно, зачем ВТБ предприятие-банкрот, по сути, не обладающий никаким имуществом. Но наблюдатели не исключать, что у завода есть какие-то неявные активы, представляющие достаточно большую ценность.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 10.02.20

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