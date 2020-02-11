Крымчане не верят в существование коронавируса

Большинство жителей Крыма не боится коронавируса, многие даже не верят в его существование. Таковы результаты исследования, проведенного автопорталом Drom.ru.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оказалось, что только 9% жителей полуострова серьезно беспокоятся за свое здоровье в связи с эпидемией в Китае. Еще 25% побаиваются. Больше трети крымчан никакой опасности не видят. А 30% участников опроса вообще не верят, что коронавирус существует.

Согласно официальным данным на 11 февраля, в мире инфицированы уханьским вирусом 43 тысячи 90 человек, 4 тысячи из них уже вылечились, 1 тысяча 16 погибли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.02.20

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