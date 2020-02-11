Спохватились: в Крыму военные мемориалы находятся в удручающем состоянии

В Крыму неожиданно обнаружили, что большая часть памятников, посвященных Великой Отечественной войне, находится в удручающем состоянии и привести их в порядок к 9 мая нет возможности. Об этом сегодня на заседании Совета министров РК сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе была проведена инспекция в Бахчисарайском районе, и оказалось, что половина памятников даже не состоят на учете. И аналогичная ситуация по всему Крыму.

«Объем работы колоссальный, – заявил Константинов. – И учитывая, что есть проблемы и в юридическом плане, можно предположить, что к юбилею Победы ничего не будет сделано вообще».

Это заявление не понравилось главе Крыма Сергею Аксенову, который традиционно заявил : «Так не будет». И потребовал привести все памятники в порядок.

Однако тут же выяснилось, что в Крыму до сих пор нет полного перечня памятников. Соответствующее поручение было дано еще полтора года назад, но министерство культуры РК приступило к этой работе только в январе.

Плюс ко всему, в бюджете не заложено средств на реконструкцию и содержание памятников.

Предложено создать попечительский совет для каждого мемориала, который и должен изыскать деньги и определить режим ухода за памятником. «Элементарно убрать, подмести, вырвать траву, подкрасить – у всех такая возможность есть. У кого нет – позвоните мне, я хочу просмотреть, у кого такой нет возможности. Банку краски я каждому району подарю», – заявил Аксенов.

На борьбу с травой и мусором решили бросить школьников и коллективы предприятий. Памятники в труднодоступных местах – в горах и лесах приведут в порядок волонтеры, надеются в минкульте РК.

Вопрос о реконструкции мемориалов, находящихся в удручающем состоянии, подробно на заседании Совмина не обсуждался.

Симферополь, Лиана Макоба

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