Власти Крыма лишили рыбаков судна «Норд» последней надежды

Власти Крыма методично добивают крымское рыболовецкое предприятие, а власти России, по чьей вине организация лишились средства производства, равнодушно наблюдает за происходящим. Об этом завил директор рыболовецкого колхоза имени Первого Мая Сергей Лесков.

Как уже сообщал «Новый День», рыболовецкое судно «Норд», принадлежащее «Рыболовецкому колхозу им. Первого мая», с десятью керчанами на борту было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

«Норд» арестовали и отбуксировали в Бердянск. Двое рыбаков сумели бежать и окольными путями вернулись в Крым. Семерых членов экипажа «Норда» обменяли на рыбаков с украинского рыболовного судна «ЯМК-0041» (экипаж – пять человек, порт приписки – Очаков), которые были задержаны в мае того же года вблизи крымского мыса Тарханкут за браконьерство. Капитан «Норда» Владимир Горбенко позже тоже как-то оказался в Керчи. То есть домой вернулись все, но остались без работы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал тогда, что рыбколхозу будет куплен другой сейнер, аналогичный утраченному.

«Морская дирекция» («дочка» минтранса Крыма) провела две конкурсные процедуры на закупку рыболовного судна, которые закончились ничем. В результате первой конкурсной процедуры, в мае-июне, выяснилось, что предложенное для продажи судно не соответствует техническому заданию, проще говоря, непригодно к эксплуатации по назначению.

Во второй раз, в августе, колхозникам почти купили судно «Звезда Рыбака», но независимая экспертиза установила, что оно не стоит тех денег, что за него попросили: цена завышена почти на 3 млн руб. Чтобы обновить документы, срок действия которых истекает, починить двигатель, восстановить утерянное судовой оборудование, понадобится еще 14 млн руб.

В октябре состоялась встреча руководства ООО «Морская дирекция» с генеральным директором ООО «Рыболовецкий колхоз им. Первого мая» Сергеем Лесковым и рыбаками, работавшими на «Норде». В ходе встречи экипажу были предложены к согласованию характеристики судна, соответствующие параметрам судна «Норд», и предложено рассмотреть вопрос о трудоустройстве на планируемом к закупке сейнере. Тогда рыбаки тоже высказали недовольство.

В декабре глава РК Сергей Аксенов вновь заявил, что решение по конкретному судну принято, все переговоры закончены, и в январе судно будет передано команде. И снова – ничего. Вечера директор колхоза Сергей Лесков выступил с официальным заявлением:

«4 февраля 2020 объявлены условия проведения долгожданного открытого аукциона от государственного автономного учреждения «Распорядительная Дирекция Республики Крым».

До этого дня у нас жила последняя надежда на спасение. Мы называли это «Проектом выживания» и начали его в октябре 2019 официальным письмом на имя главы Крыма. Тогда, после провалов тендеров по приобретению судна взамен «Норда», мы официально попросили – для спасения предприятия и социальной защиты коллектива и около 20 семей из Керчи – оказать нам посильную помощь и разрешить выкупить старое транспортное судно в собственность, поскольку обеспечиваем работой самые незащищенные социальные слои жителей Крыма. В том же письме мы указали, что за наши последние деньги просили продать судно по разумной цене.

С октября 2019 по февраль 2020 об этой инициативе, как последней надежде осуществить социальную справедливость, написали десятки федеральных и местных СМИ. Ряд журналистов месяц назад сообщили, что продажу судна «Гриф» нашему колхозу согласовал Госсовет Крыма. Дважды мы направляли письма в министерство промышленной политики и главе республики, в которых сообщали о том, что аукцион непрозрачен, о том, что есть информация о коррупционной составляющей. Ответов не последовало.

А вот – реальность. Устроители объявили условия: лот оценен более чем в 10 раз дороже разумного уровня и почти в пять раз превышает все наши скромные возможности. После 22 месяцев при отсутствии поддержки и компенсации, выплачивая все необходимые платежи в бюджет, мы не в состоянии соответствовать запросам крымских чиновников, которые формально подошли к этому делу, как к коммерческому аукциону.

Это означает, что спасение самых бедных и необеспеченных слоев населения на стояло задачей чиновников, никто не собирался спасать людей и помогать предприятию. Это означает, что министр (бывший, уволен с 05 февраля 2020) промышленной политики Васюта, которому было поручено курировать этот проект со стороны государства и который неоднократно проводил переговоры с нами, действительно решил сорвать банк и поэтому стремится провести аукцион не в интересах рыбаков из Керчи. Он и его подручные так и не поняли, что государство должно компенсировать нам потери и приобрести судно взамен утраченного по вине государства: захват судна «Норд», без сомнения, был спровоцирован отсутствием пограничного катера РФ в сопровождении колонны судов.

С марта 2018 года нас оставили без компенсации потери единственного судна, без помощи и необходимой социальной, правовой и инфраструктурной поддержки. Нашему предприятию ни разу не предлагались никакие формы альтернативной поддержки. Между тем, это прямая обязанность Министерства промышленной политики, которое и создана именно для этого и щедро финансируется из наших налогов.

Мы все: и команда, и собственник – граждане РФ и платим тут налоги. Именно за эти налоги государство взяло на себя ответственность нас охранять, в том числе и нашу частную собственность. Так как наше государство гарантировало и закрепило положение о частной собственности – в том числе, и в Конституции, неприкосновенность частной собственности гарантирована государством.

Согласно статье 35 Конституции, каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти или их должностных лиц. Мы имеем право и с марта 2018 года просим государственной помощи в связи с потерей единственного судна.

В апреле 2018 года наше предприятие посредством СМИ и серии официальных писем обратилось к государству (МИД РФ, МВД РФ, Госсовет Республики Крым, Администрация Президента РФ) с экстренной просьбой об оказании необходимых государственных услуг по защите частной собственности, возвращении судна и экипажа. Предприятие просило социальной и информационной поддержки, просило рассмотреть возможность компенсировать потерю единственного средства производства (согласно положениям 35 Статьи Конституции РФ о защите частной собственности).

Мы сейчас особенно нуждаемся в помощи государства в виде снижения налоговой и административной нагрузки, для того чтобы возродить наше предприятие, старейшее в Крыму, которому исполнилось 90 лет, и не допустить его банкротства.

За все это время, почти за два года, не была оказана и сейчас не оказывается поддержка ни коллективу, ни предприятию, то есть не исполняются базовые функции государства по защите социально незащищенного слоя населения и поддержки малого бизнеса особого назначения – что абсолютно принципиально для традиционного рыболовного востока Крыма. Мы говорили и будем продолжать говорить об этом, пока ситуация не изменится. Считаю, что мы использовали все возможные методы, власть отвернулась от нас и высказала откровенное неуважение к простым рыбакам.

Все эти аргументы мы изложили в письме главе Крыма и 5 февраля по официальным каналам мы запросили встречи с Сергеем Аксеновым для того, чтобы узнать его мнение о происходящем (входящий номер 1/4390/01-37): «…Принимая во внимание все эти обстоятельства, а также тот факт, что с июля 2019 года мы не получаем никаких ответов от Вас на все наши запросы, включая отчаянное открытое письмо рыбаков о помощи, мы просим личную встречу с Вами в ближайшее время. Аукцион объявлен, и речи идет о спасении предприятия и людей в течение нескольких дней. Просим Вас не отворачиваться от нас в этот критический момент и проявить элементарное уважение к простым рыбакам», – так мы закончили письмо к нему.

Глава Крыма с июля прошлого года системно не выходит на связь в нарушение Статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Не стал исключением и нынешний случай – так, 7 февраля 2020 представитель канцелярии главы Крыма отказалась говорить с нами, сообщив только, что все письма они доставляют адресатам – и бросила трубку. Больше дозвониться до канцелярии мы не смогли.

Считаем, что сегодня мы не имеем возможности принимать окончательное решение об участии в аукционе без откровенного разговора с Аксеновым, которому мы писали о предполагаемых нарушениях в организации этого аукциона и наличии серых схем. На эту встречу мы хотим пригласить юриста и журналистов. Важно добиться этой встречи как можно скорее – повторяю, он избегает нас с июля 2019 года.

Бездействием чиновников вся эта простая история с задержанием и арестом «Норда» и его экипажа превращена в мутную череду скандалов. Крымские чиновники фактически завершили разграбление предприятия, начатое необдуманными действиями погранслужбы Украины в 2018.

Еще в восемнадцатом веке политик и философ Артемий Волынский так писал о таком обычае решать проблемы: «Нам, русским, хлеба не надо: мы друг друга едим и тем сыты бываем».

Бессмысленная власть чиновников и презрение, неуважение к людям труда – это позор для России, агония прежнего «васютинского» периода, в котором глава Крыма самоустранился от проблем и занимает пассивную позицию оратора».

Керчь, Анна Карпенко

Керчь. Другие новости 11.02.20

В Крыму депутату-единороссу предъявлено обвинение в получении взятки и присвоении вверенного имущества. / Спохватились: в Крыму военные мемориалы находятся в удручающем состоянии. / Теперь официально: МВД РК подтвердило арест директора МУП «Гор Транс Сервис». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»