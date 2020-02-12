Правительство Крыма раздает республиканское имущество буквально за бесценок: половину известного санатория со старинным парком продали за 30 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,, совмин Крыма опубликовал свежий реестр предприятий с участием Республики Крым. Он несколько отличается от прошлогоднего.

Например, из имущества Крыма исключены санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», они были проданы вполне прозрачно, цены за 100-процентные пакеты акция составили 400-700 млн руб.

Но из списка имущества РК исчез и санаторий «Утес», в котором минимущества РК имело почти половину – 44,5863 % акций.

О санатории «Утес» с дворцом княгини Гагариной и старинным парком, ранее принадлежавшим «Укрпрофздравнице», в последние годы говорили большей частью из-за самоуправства, которое его руководители творили в поселке Утес (Большая Алушта).

За вход и въезд посетителей парка заставляли платить, на посещение магазина, находящегося за самовольно установленным забором санатория выдавали получасовые разрешения.

Цены лета-2019: въезд транспорта отдыхающих в санатории – 200 руб, вход экскурсионных групп – 300 руб с человека. Как приходовалась выручка, полученная с посетителей таким образом, неизвестно.

Санаторий установил даже льготные категории посетителей: одно из «внутренних» учреждений общепита заманивало обещанием: «Цена входного билета частично учитывается в счет заказа». Согласно данным базы ЕГРЮЛ половина этого явно связанного с санаторием кафе принадлежит Александру Плегузову. Местные жители по привычке считают его «донецким» (действительно, в соцсети есть его тезка из Макеевки), но он давно имеет российское гражданство и три фирмы в Крыму.

Выполняя план приватизации 2019 года, минимущества приняло решение продать акции санатория «Утес». Но блокирующий пакет акций не выставили на аукцион, как можно было бы ожидать. Приватизацию провели путем «реализация преимущественного права приобретения Акций иными акционерами Общества в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом АО «Санаторий «Утес» до проведения аукциона».

Завораживает цена продажи. В информационном сообщении, опубликованном задним числом, министерством имущественных и земельных отношений Крыма, говорится, что номинальная цена продаваемых акций составляла 33 миллиона 517 тысяч 680 рублей. Однако проданы они дешевле – за 30 млн 660 тыс 552 руб. При том, что «Утес» являлся прибыльным санаторием, хотя декларируемая прибыль за 2018 год составила около 1,5 млн руб.

«Уцененные» акции, пользуясь неким «преимущественным правом», купило ООО «ДКС-Сервис», расположенное в том же «Утесе» на той же улице Гагариной, 100-процентным владельцем которого является тот же Плегузов. Это его небольшое предприятие, предоставляющее места для временного проживания, задекларировало за 2018 год прибыль более 81 млн руб. Возможно, поэтому минимущества решило отдать акции себе в убыток – фактически подарить – но в хорошие руки. В наступающем курортном сезоне посетителям парка, пляжа и гастронома в «Утесе», видимо, не стоит ждать свободного прохода.

Симферополь, Ольга Картошина

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