В Феодосии порывом ветра снесло часть крыши здания

В Феодосии порывом шквального ветра снесло часть крыши здания.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по РК, инцидент произошел накануне вечером на улице Русской. Кровля упала на жилой дом и проезжую часть.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что пострадавших нет, и с помощью шанцевого инструмента разобрали рухнувшую крышу.

В ГУ МЧС по РК напомнили, что на полуострове сохраняются штормовые погодные условия: в связи с прохождением фронтальных разделов 12 февраля ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Скорость ветра при порывах может достигать 25 м/с.

Фото ГУ МЧС РФ по РК и Севастополю

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Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 12.02.20

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