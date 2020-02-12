В Керчи во время непогоды дерево убило человека

В Керчи во время урагана дерево убило человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Керчи второй день бушует непогода. Вечера штормовой ветер перевернул остановочный комплекс «Талисман» и несколько деревьев, причем одно у детской поликлиники. Сегодня на улице Еременко дерево упало на человека, сообщает КерчьИнфо. Прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» помочь мужчине уже ничем не смогли – он погиб.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 12.02.20

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