«Мы поедем, мы помчимся…» Очередное обещание главы Крыма не выдерживает критики

Очередное обещание властей Крыма не выдерживает критики ни с экономической, ни с технической точек зрения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксёнов с энтузиазмом рассказал о том, что рассматривается возможность запуска аэроэкспресса из международного аэропорта Симферополь в Севастополь.

По его словам, планы действий скоординированы с министерством транспорта Российской Федерации и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. «От аэропорта Симферополь до действующей железнодорожной ветки нужно проложить порядка 12 – 13 километров. Расстояние позволяет, практика подобная уже существует. Да и это упростит отдых туристам, приезжающим в Крым».

Продолжая тему, Аксенов отметил, что рассматривается возможность организации

маршрута и до Евпатории: «Детальных проработок по этому вопросу пока нет, однако в теории это возможно, поскольку железнодорожная ветка в сторону Евпатории есть.

Параллельно будем прорабатывать технико-экономическое обоснование

этого проекта».

Проект, озвученный главой Крыма, вызвал оживленное обсуждение в социальных сетях.

Во-первых, некоторые еще помнят обещание ставленника президента Украины Виктора Януковича, крымского премьера Василия Джарты построить скоростную монорельсовую дорогу от аэропорта Симферополь на Южный берег Крыма. В планах того правительства был и автобан Гвардейское (то есть тот же аэропорт) – Глубокий Яр – Ялта с тоннелем под Ай-Петри. Обещали, что время в пути до Ялты займет минут 40-45, проект оценивался в 1,5 млрд долл. США. Как говорится: «иных уж нет, а те далёко…».

От нового терминала аэропорта Симферополь до существующей железной дороги по прямой – менее 4 км. Правда, на пути этой прямой лежат густонаселенные села и весьма оживленная автотрасса, которая в этом месте еще идет одновременно и на Евпаторию, и на Армянск. То есть для выхода к существующей «железке» понадобится сложная дорожная развязка.

Правда, именно здесь трасса упрятана в подземный тоннель – поверху ее пересекает взлетная полоса, построенная в советское время для многоразового космического корабля «Буран». Может, железнодорожную ветку пустят прямо по бурановской ВПП?

Вспоминая скоростной поезд «Шкода», ходивший в Симферополь из Харькова, можно сказать, что до Джанкоя (90 км) он добирался за час – по плоской, как стол, степи. Рельеф дороги до Севастополя гораздо сложнее.

Или, например, в Москве аэроэкспресс, курсирующий между Домодедово и Павелецким вокзалом, преодолевает около 50 км за 43 – 48 минут; из Шереметьево до Белорусского вокзала – около 30 км за 30 – 35 минут.

А Аксенов утверждает, что крымский экспресс «проскачет» по горам и предгорьям за те же 50 минут 100 км.

Не меньше вопросов, чем география, вызывает и экономика проекта. Кто будет ездить этим транспортом? Сейчас электричками этого направления активно пользуются жители Бахчисарая и близлежащих сел – большинство из них работают в Симферополе. Но экспресс на то и экспресс, что ходит без остановок, так что вряд ли он будет останавливаться на станциях Чистенькая или Сирень. А состоятельные пассажиры массово ездят в этом направлении, как известно, два-три месяца в году. Какая часть прилетевших в аэропорт направляется именно в Севастополь? Сколько готовы заплатить? Напомним, у туристов весьма востребован троллейбус «Симферополь – Ялта», просто потому, что это самый дешевый вид транспорта.

И самое интересное: севастопольская власть и руководство симферопольского аэропорта охотно говорят о том, что аэропорт Бельбек будет массово принимать гражданские самолеты.

В федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя на реконструкцию Бельбека предусматривалось 1,7 миллиарда рублей.

Обещано: гражданский сектор аэродрома Бельбек под Севастополем начнут строить в 2020 году, в 2021 он примет первые гражданские самолеты. Правда, терминал будет обслуживать, в основном, клиентов игорной зоны. А вот откуда возьмутся платежеспособные пассажиры для аэроэкспресса – большой вопрос, учитывая, что большинство туристов предпочитает наземные виды транспорта и собирается добираться до Крыма на собственных авто или поездах.

Возможно, дело не в окупаемости маршрута, а в освоении свалившихся на голову денег.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.02.20

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