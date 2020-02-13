Взгляд сверху: Украина решили пересчитать крымчан с попомщью космических технологий

Украина решила провести перепись населения в Донбассе и Крыму. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киев уже обсудил перспективу с представителями ООН.

«Они проводили подобный проект в Афганистане: пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения», – пояснил Дубилет.

Сам он в успехе, похоже, не уверен: «Не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или через какие-то другие инструменты население».

Ранее Дубилет заявлял, что без учета неподконтрольных Киеву территорий, численности населения Украины составляет 37 млн человек, а с Крымом и Донбассом – 44 млн.

Киев, Платон Ефимчук

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