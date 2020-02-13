Руководителю севастопольского ЦКБ «Черноморец» вынесли суровый приговор

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему директору и главному конструктору севастопольского Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Черноморец» Виктору Прозорову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Прозорова арестовали в мае 2018 года, предъявив ему обвинение в государственной измене. Тогда ему было 70 лет. На материалы дела был наложен гриф «совершенно секретно», поэтому подробности не разглашались.

Известно, что при Прозорове ЦКБ занималось модернизацией единственной подводной лодки ВМС Украины «Запорожье», а также проектировало платформу для транспортировки судов на воздушной подушке «Зубр», с которыми связано еще одно дело о госизмене. В 2015 году бывшего сотрудника Центрального конструкторско-технологического института судоремонта Владислава Никольского приговорили к 8 годам колонии за то, что он, по версии следствия, передал украинским властям данные о «Зубре». Осужденный своей вины не признал.

Признал ли вину Прозоров, не уточняется, но суд приговорил его к 14 годам в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Отметим, что ЦКБ «Черноморец» в 2018 году прекратил самостоятельное существование и сейчас входит в состав «Севморзавода».

Санкт-Петербург – Севастополь, Игорь Юров

Санкт-Петербург – Севастополь. Другие новости 13.02.20

Верховная Рада готовится узаконить водный геноцид крымчан. / Смертоносное море: за неделю на ЮБК погибли семь дельфинов. / Взгляд сверху: Украина решили пересчитать крымчан с попомщью космических технологий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»