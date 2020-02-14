В Крыму снижается рождаемость

В Крыму продолжает снижаться рождаемость.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве юстиции республики, в 2019 году в Крыму зарегистрировано 19 тысяч 400 новорожденных, что на 6% меньше, чем в 2018 году.

В ведомстве снижение уровня рождаемости объясняют тем, что современные молодые люди, вступая в брак, не торопятся обзаводиться детьми, стремясь сначала укрепить материальную базу семьи.

Больше всего новорожденных традиционно регистрируется в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Евпатории и Керчи.

Помимо традиционных для Крыма имен, жители полуострова в минувшем году выбирали для своих детей и достаточно редкие: Нуман, Алдижон, Лучезар, Эрлан, Ратмир, Добрыня, Эртугрул, Аттил, Физули, Любомир, Вильдан, Командарт, Дастан, Алмаз, Милослава, Ругайа, Сонна, Филис, Рафаэлла, Ростислава, Милантина, Аполинария, Сайза, Патрисия, Лорелея, Забава, Ната и другие.

Симферополь, Лиана Макоба

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