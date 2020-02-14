В Керчи возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате падения дерева

В Керчи возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате падения на него дерева.

Как уже сообщал «Новый День», 12 февраля на улице Еременко штормовой ветер повалил дерево, которое упало на 56-летнего мужчину, шедшего по пешеходной дорожке вдоль аллеи. Пострадавший скончался на месте происшествия в результате получения открытой черепно-мозговой травмы.

«В ходе опроса местных жителей установлено, что граждане не раз жаловались на сухие деревья и просили их спилить в целях безопасности», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливается, в чьей зоне обслуживания находился данный участок, ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 14.02.20

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