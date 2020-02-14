Город Ze: Украина собирается заманивать крымчан садами, пока ее граждане замерзают

Украинские власти обещают построить в Херсонской области город-сад для крымчан, чтобы жители полуострова «почувствовали разницу». Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский на встрече со своим так называемым «постоянным представителем в АРК» Антоном Кориневичем.

По словам Зеленского, планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар. Судя по всему, строить будут на турецкие деньги, так как Зеленский заявил, что в ходе его встречи с президентом Турции достигнуты соответствующие договоренности.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», – сообщил президент Незалежной, уточнив, что сроить должны начать уже в текущем году и двигателем всего проекта должен стать Кориневич.

В Крыму заявили, что ни в каких украинских садах они не нуждаются: «Мы в Крыму, в отличие от украинцев, живем в комфортных условиях, нас детскими садами, школами, больницами не удивишь, – цитирует РИА «Новости» главу украинской общины Крыма Анастасию Гридчину. – Крым развивается, а не стоит на месте. Чего, увы, не скажешь об Украине».

Между тем, жители Генического района все той же Херсонской области шестой год подряд замерзают зимой: в сильные морозы подачу газа ограничивают из-за резко возрастающей нагрузки в условиях иссякающих запасов Стрелкового месторождения.

По мнению местных жителей, давно можно было договориться с Крымом и перегонять на украинскую территорию излишки газа, возникающие летом в Глебовское газохранилище на территории полуострова – эта схема действовала до 2014 года.

Однако Киев предпочитает поддерживать блокаду Крыма, оставляя таким образом без тепла собственных граждан.

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 14.02.20

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