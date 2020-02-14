Мэр не в курсе, минЖКХ рассказывает сказки: симферопольцы трое суток мерзли без отопления

Жители Симферополя провели без отопления трое суток. Тепло начали подключать только сегодня днем, хотя министерство ЖКХ Крыма еще вчера заявляло, что все проблемы устранены и теплоснабжение района восстановлено.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла еще 11 февраля: сначала отключилась электроэнергия в районе Московского кольца, из-за этого остановилась котельная на улице Фруктовой. Во время перезапуска котельной произошел гидроудар, в результате на теплотрассе случился прорыв, началась утечка.

В зону отключения попала большая территория в окрестностях улиц Белы Куна и Ковальной: по официальным данным – от гаражных кооперативов №18 и №20 до проспекта Победы, включая три детских сада и школу.

Но горожане в соцсетях сообщили, что замерзает три района, и возмутились тем, что ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» не торопится исправить ситуацию. «Осенью отчитались о стопроцентной готовности к отопительному сезону. Я помню эти лихие отчеты министра ЖКХ и вице-премьера», – негодовали горожане, подчеркивая, что на заседании Совмина во вторник, 11 февраля, ни слова не сказали об аварии: «Открываешь соцсети, читаешь людей, а потом смотришь на чиновников, как они браво сидят на совещаниях, отчитываются перед главой Крыма, и вспоминаешь старую песенку: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…»

Любопытно, что глава Симферополя Елена Проценко об аварии, случившейся еще 11 февраля, не подозревала даже на следующий день, хотя большая часть города уже сутки обходилась без отопления. По крайне мере, такой вывод можно сделать из ее переписки с симферпольцами:

Коммунальщики обещали восстановить отопление к 22 часам 13 февраля. И, судя по отчету министерства ЖКХ, обещание выполнили. Вот только горожане утверждают обратное.

«Тепла на Ковыльной до сих пор нет. Я не поленился, спустился в котельную, которая у нас стоит во дворе. Работник мне объяснил, что сейчас нагоняется давление в систему, к обеду он запустит котельную, и только потом управляющая компания займётся развоздушиванием внутренней системы, – написал в соцсетях симферополец Александр Юрьев сегодня около 11 утра. – Позвонил в управляющую компанию. Те подтвердили информацию. Ответили, что ждут отмашки из Крымтеплокоммунэнерго. Теперь посмотрите, как браво отчитываются чиновники из министерства ЖКХ: " подача в жилые дома восстановлена 13 февраля»... Граждане чиновники, вы себе премии выпишите за такую работу?»

Власти отреагировали своеобразно: предложили горожанину вернуться к котельной, чтобы узнать ФИО и телефон разоткровенничавшегося работника котельной и сообщить им, чтобы они разобрались, почему на Ковыльной нет тепла. По сообщениям симферопольцев, батареи в их домах начали теплеть только около полудня.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.02.20

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