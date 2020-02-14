Зеленский приказал поставить под ружьё 30 тысяч призывников

Украина так и не смогла перевести свою армию на контрактную основу, несмотря на неоднократные обещания властей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах призвать на срочную службу в 2020 году 30 тысяч человек объявил замминистра обороны Украины Александр Полищук.

Отметим, недавно министр обороны Андрей Загороднюк заявил о снижении призывного возраста с 20 до 18 лет.

«На этот год запланировано примерно 30 тысяч тех людей, которые будут призваны в Вооруженные силы, а также другие военные формирования. Поскольку не одни мы призываем к выполнению этой обязанности своих граждан...

Пока у нас нет планов по отказу от призыва. Мы сейчас делаем эксперимент: по желанию те люди, которые имеют право быть призванными до 18 лет, могут прийти в военные комиссариаты и поступить на военную службу.», – приводит слова Полищука РИА Новости.

При этом замминистра обороны поспешил заверить украинских журналистов, что командование не станет отправлять молодых срочников на линию фронта в Донбассе.

Ранее указ о призыве подписал главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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