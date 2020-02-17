В Крыму арестовали очередных украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы: они проведут в СИЗО 10 суток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15 февраля пограничники заметили в Азовском море иностранное судно. Капитан на требование остановиться не отреагировал и попытался увести корабль в сторону Украины.

Судно задержали: оказалось, граждане соседней страны занимались незаконным выловом камбалы-калкана. Пограничники обнаружили у браконьеров около 300 штук пойманной рыбы и ставную сеть. Ни капитан, ни члены экипажа судна своей вины не отрицали.

Рыбакам предъявлено обвинение в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей. Кроме того, им инкриминируется незаконный вылов, а это грозит лишением свободы на срок до двух лет.

Керчь, Лиана Макоба

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