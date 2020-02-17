В Крыму задержал участника украинского нацбатальона

В Крыму задержал участника украинского националистического батальона.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ РФ по РК и Севастополю, в деятельности «незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации» подозревается житель Черноморского района.

По версии следствия, крымчанин летом 2016 года уехал на Украину, где вступил в ряды так называемого «крымско-татарского добровольческого батальона имени Челебиджихана». Вернувшись в Крым, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением о добровольном прекращении участия в НВФ, «тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне».

Мужчину заключили под стражу.

Напомним, батальон имени Номана Челебиджихана – это неправительственное добровольческое вооруженное формирование, созданное на Украине и принимающее участие в блокаде Крыма, а также в боевых действиях в Донбассе. Состоит преимущественно из татарских националистов и радикальных исламистов из Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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